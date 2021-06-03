Суд звернувся до СБУ: священник з Буковини, який називав поліцію "хохлами", оскаржує штраф за п'яне водіння

Глибоцький районний суд Чернівецької області звернувся до СБУ через висловлювання священника.

П'яний священник з Буковини, який погрожував поліції розстрілом, "коли прийдуть румуни" та називав правоохоронців "хохлами та бандерівцями", оскаржує рішення про штраф за водіння в нетверезому стані в апеляційному судді.

Про це повідомили в Глибоцькому районному суді Чернівецької області, суддя якого і оштрафував нетверезого священника.

У суді повідомили, що постанова, за якою священник повинен сплатити 17 тис. грн штрафу ще не набрала законної сили, оскільки той оскаржує її в апеляційному суді.

"Постанова суду на даний час не набрала законної сили, оскаржена особою, яка притягується до адміністративної відповідальності, а тому справа перебуває на апеляційному розгляді в Чернівецькому апеляційному суді", - йдеться у повідомленні Глибоцького районного суду.

Також у суді додали, що вони звернулись із листом до СБУ, яка має відреагувати на висловлювання священника.

"За результатами розгляду судом направлено лист до УСБУ в Чернівецькій області з метою відповідного реагування на факти, встановлені під час судового розгляду", - йдеться у повідомленні суду.

Нагадаємо, у с. Чагор Чернівецької області патрульна поліція за водіння в нетверезому стані зупинила священника, проте він відмовився від перевірки. При цьому він називав правоохоронців "хохлами і бандерівцями" та погрожував розстрілом.

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