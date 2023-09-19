Суд звільнив Насірова від відповідальності за однією зі статей: подробиці

Вищий антикорупційний суд звільнив від відповідальності за службове підроблення ексглаву Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Зокрема, ВАКС задовольнив клопотання захисту Насірова за однією з інкримінованих йому статтей — ч. 1 ст. 366.

Таке рішення суд прийняв через закінчення терміну давності. При цьому в ЦПК зазначили, що серйозного покарання за цією статтею і так не передбачалося. Максимум, що загрожувало Насірову — це штраф у кілька десятків тисяч гривень або обмеженням волі до трьох років.

“Водночас за статтею про зловживання службовим становищем строк давності спливає тільки через три роки. Тому Насіров все ще може понести покарання, якщо прокурори доведуть його вину перед судом. За цією статтею Насіров може потрапити до вʼязниці на строк до 6 років”, — додали в ЦПК.

Нагадаємо, Насірова затримували за підозрою в корупції ще 2017 року. Згодом він нібито мав проблеми зі здоров'я, а тому деякий час лікувався у "Феофанї". На початку 2018-го Кабмін звільнив очільника ДФС із посади.

У листопаді 2019 року ВАКС почав розглядати справу проти ексочільника ДФС. Проте лише торік у жовтні його заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн гривень.

Насіров стверджував, що в нього нібито немає можливості внести заставу, оскільки її розмір "не відповідає його майновому стану". Розслідування стосовно скандальної справи завершили у лютому 2023-го року.

Читайте також: