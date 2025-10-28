Суддя / © Pexels

Суддя Овідіопольського районного суду Дмитро Гандзій відмовився вносити зміни до свого судового рішення, де він назвав країну-агресора «рашистська педерація». Суддя заявив, що це не є опискою, а цілком коректною назвою «вказаної недодержави».

Про це пише «Думська».

Незвичайна назва з’явилася у рішенні в цивільній справі за клопотанням позивача про встановлення юридичного факту загибелі його брата-військовослужбовця на війні. Заявник пізніше звернувся з клопотанням про виправлення назви, проте отримав відмову.

«Заява про виправлення описки задоволенню не підлягає, виходячи з того, що зазначений вираз суду жодним чином не впливає на суть прийнятого судом рішення про встановлення юридичного факту родинних відносин між заявником і його загиблим на рашистсько-українській війні братом — військовослужбовцем і не може мати наслідків або певних ускладнень для заявника і не є опискою або некоректною назвою вказаної недодержави, яка 24.02.2022 р. оголосила проти нашої держави відкриту неспровоковану, агресивну і загарбницьку війну, продовживши тим самим агресію по відношенню до України, яка вже триває 11 років», — констатував суддя.

Суддя також навів низку аргументів, що підтверджують правомірність використання терміна. Він нагадав про злочини, скоєні російськими військовими, та послався на позицію Ради Європи.

Гандзій підкреслив, що термін «рашизм» був офіційно введений в обіг Верховною Радою України. 2 травня 2023 року парламент прийняв постанову, якою засудив ідеологію, політику і практику «русского мира». Таким чином, суддя Гандзій наполягає на тому, що використана ним назва є свідомим і обґрунтованим визначенням агресора в судовій документації.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров узявся запевняти, що Москва не має наміру нападати на якусь країну НАТО. За його словами, Росія готова закріпити це в гарантіях безпеки.