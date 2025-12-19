Суддя наїхала на двох неповнолітніх дівчат на пішохідному переході: фото

Місце ДТП із суддею на Харківщині / © Державне бюро розслідувань

Слідчі ДБР розслідують дорожньо-транспортну пригоду за участі судді районного суду Харківської області. Напередодні, 18 грудня, водійка скоїла наїзд на двох неповнолітніх дівчат на пішохідному переході.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Дівчата віком 13 та 14 років зазнали травм різного ступеня тяжкості. Медики доставили їх до лікарні.

Попередньо встановлено, що водійка була тверезою.

Розслідування здійснюють за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України.

Готується повідомлення про підозру.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше Деснянський райсуд Чернігова обрав запобіжний захід поліцейській, яка службовим авто збила на смерть 6-річну дівчинку у Прилуках.