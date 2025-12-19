ТСН у соціальних мережах

56
1 хв

Суддя наїхала на двох неповнолітніх дівчат на пішохідному переході: фото

Дівчата віком 13 та 14 років зазнали травм різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.

Богдан Скаврон
Місце ДТП із суддею на Харківщині

Місце ДТП із суддею на Харківщині / © Державне бюро розслідувань

Слідчі ДБР розслідують дорожньо-транспортну пригоду за участі судді районного суду Харківської області. Напередодні, 18 грудня, водійка скоїла наїзд на двох неповнолітніх дівчат на пішохідному переході.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Дівчата віком 13 та 14 років зазнали травм різного ступеня тяжкості. Медики доставили їх до лікарні.

Попередньо встановлено, що водійка була тверезою.

/ © Державне бюро розслідувань

Розслідування здійснюють за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України.

Готується повідомлення про підозру.

/ © Державне бюро розслідувань

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше Деснянський райсуд Чернігова обрав запобіжний захід поліцейській, яка службовим авто збила на смерть 6-річну дівчинку у Прилуках.

56
