Суддя збила дитину в Кривому Розі: що відомо про ДТП

ДТП / © Державне бюро розслідувань

У Кривому Розі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі представниці судової влади. Жінка-суддя, керуючи власним автомобілем, скоїла наїзд на малолітню дитину.

Про це пише державне бюро розслідувань (ДБР).

Інцидент трапився ввечері 9 лютого, близько 16:30. За попередніми даними слідства, суддя одного з районних судів міста рухалася вулицею за кермом автомобіля марки BMW.

У цей момент проїжджу частину регульованим пішохідним переходом перетинали місцеві мешканці — матір із сином. Водійка не встигла зреагувати та допустила наїзд на хлопчика 2014 року народження.

Який стан дитини

Внаслідок ДТП школяр отримав численні тілесні ушкодження. Потерпілого терміново госпіталізували до медичного закладу, де лікарі надають йому необхідну допомогу.

Наразі триває встановлення всіх обставин автопригоди.

Що загрожує судді

За фактом аварії розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Якщо провину судді буде доведено в суді, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами. Розслідування триває.

Нагадаємо, 18 грудня сталася аварія за участю судді районного суду Харківської області.— водійка здійснила наїзд на двох неповнолітніх дівчат на пішохідному переході.

Постраждалі 13 та 14 років отримали травми різного ступеня тяжкості й були госпіталізовані. За попередніми даними, водійка перебувала за кермом у тверезому стані.