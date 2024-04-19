Суддя втік з місця порушення ПДР та наїхав на ногу поліцейському: інцидент закінчився несподівано — ЦПК

У Тернопільській області патрульна поліція зупинила за перевищення швидкості в межах населеного пункту автомобіль Mercedes-Benz, за кермом якого перебував суддя Тульчинського суду Вінницької області Сергій Ковганич. Попри вимоги поліцейських залишатися на місці, суддя втік з місця порушення ПДР, при цьому наїхавши на ногу одному з правоохоронців.

У середу, 17 квітня, цю ситуацію розглядали на засіданні Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя та, як свідчить повідомлення на сайті ВРП, не знайшли підстав для притягнення судді Ковганича до дисциплінарної відповідальності.

У Центрі протидії корупції повідомили подробиці цього інциденту судді з поліцейськими, який стався ще у березні 2023 року, та розгляду його справи на Вищій раді правосуддя. Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці "Автомайдан".

Як затримували суддю

За свідченням патрульної поліції, суддя за кермом Mercedes-Benz їхав зі швидкістю 110 км/год дорогою в селі Смиківці, де швидкість автомобіля не має перевищувати 50 км/год.

Після зупинки його автомобіля поліцейськими суддя одразу показав своє службове посвідчення, очевидно, намагаючись використати свій статус, щоб уникнути покарання за перевищення швидкості. Лише на вимогу поліцейського, який нагадав, що за порушення ПДР усі відповідають на загальних підставах, суддя показав посвідчення водія.

Один із представників поліції залишив свого напарника біля машини судді та пішов перевіряти надані документи до патрульної машини, попередивши водія, що він має залишатись на місці.

Ковганич неодноразово запитував, чи він затриманий, на що йому відповідали, що він повинен чекати, поки відбувається оформлення правопорушення. Зрештою після дискусії, в якій суддя погрожував поліцейським позовами, водій рушив з місця та наїхав на ногу одному з правоохоронців.

Розпочалася погоня, в результаті якої автомобіль Ковганича знову зупинили. Через невиконання вимог поліції та втечу з місця подій судді повідомили, що він затриманий. Ковганич добровільно вийшов з машини та протягнув руки для кайданок та наполягав, щоб його доставили у відділення поліції.

Що відбувалося на засіданні ВРП

На засіданні ВРП суддя Ковганич заперечував, що порушив правила дорожнього руху, але не зміг сказати, з якою саме швидкістю рухався його автомобіль.

Також суддя наголошував, що зафіксоване перевищення швидкості не є доказом, бо поліцейські для цього використовували ручний TruCAM, а не стаціонарний - на тринозі, як це, начебто, передбачено законом.

“Поліцейський висунув дві вимоги: залишитись на місці до закінчення розгляду справи і обмежитись у русі транспортним засобом. Дані вимоги для мене, як для юриста, були явно незаконними. Відповідно до Конституції кожна особа може не виконувати явні незаконні вимоги посадових осіб, у тому числі й поліцейських”, — заявив Ковганич.

Демонстрацію свого посвідчення судді він пояснив тим, що цей документ був у нього “під руками”.

Доповідач у цій справі та член Вищої ради правосуддя Роман Маселко натомість саме цей момент вважав спробою використати статус судді, щоб уникнути покарання.

“Зупинку транспортного засобу в разі перевищення швидкості не можна віднести до ситуації, за якої необхідно демонструвати статус судді та пред’являти посвідчення. Вислів Ковганича “не порушив” поєднаний з посвідченням судді дозволяють зробити висновок, що головним його аргументом на спростування фактів перевищення швидкості є саме статус судді”, - заявив він.

Доповідач Роман Маселко заявив про необхідність звільнення судді, який своєю поведінкою підриває авторитет правосуддя. Однак це рішення відхилили.

Натомість інший член ВРП Сергій Бурлаков запропонував закрити провадження, бо не побачив в діях судді якихось порушень. Його підтримав інший член ВРП Віталій Саліхов. Зрештою саме рішення про закриття дисциплінарної справи було ухвалено.

Як зауважили у Центрі протидії корупції, до Бурлакова і Саліхова, які "відмазали" суддю Ковганича, і раніше було чимало питань. Бурлаков - це той, хто затягує розгляд дисциплінарної справи щодо обвинуваченого у справі НАБУ колишнього голови Верховного суду Князєва. Саліхов затягує розгляд справи про звільнення судді Тандира, який збив насмерть нацгвардійця.

До речі, у грудні 2023 року поліцейського Олександра Рибалку, який затримав суддю Ковганича, як повідомило видання Zaxid.net, звільнили з посади. Суд визнав його винним у перевищенні службових обов’язків під час затримання судді і призначив правоохоронцеві покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном.

Нагадаємо, одіозний суддя Київського апеляційного суду Віктор Глиняний, якого разом з колегами гучно затримали на хабарі в 35 тисяч доларів, повернувся до суддівства.

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