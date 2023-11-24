Суддя вважає розмір застави для Коломойського непомірним – адвокат

Зменшення застави для українського бізнесмена Ігоря Коломойського свідчить про те, що її розмір є завідомо непомірним.

Таку думку висловив адвокат Коломойського Олександр Лисак на підставі рішення Київського апеляційного суду, який у середині листопада частково задовольнив скарги адвокатів Ігоря Коломойського і зменшив розмір застави на 891 млн грн – з 3 891 800 000 гривень до 3 000 712 000 гривень.

Відповідною постановою було скасовано постанову слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва про продовження терміну утримання під вартою Коломойського, хоча захист просив не застосовувати такий суворий захід.

З постановою апеляційного суду від 16 листопада 2023 року не погодився суддя-доповідач у справі, який висловив окрему думку. Він зазначив, що детективами не долучалися до матеріалів справи документи щодо майнового стану сімейного стану Ігоря Коломойського, інші дані про його особу, а слідчим суддею не досліджувалися та не перевірялися ці обставини. Враховуючи такі обставини, розмір застави в 3 000 712 000 гривень можна розглядати як завідомо непомірний та такий, що не може бути внесений підозрюваним, що фактично призводить до безальтернативного утримання Коломойського під вартою.

Раніше адвокат Лисак зазначав, що згідно з практикою Європейського суду з прав людини, в разі невнесення застави її розмір можна розцінювати як непомірний, внаслідок чого суд має може її зменшити.

Коломойський проходить обвинуваченим за двома статтями: йому інкримінують шахрайство і легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо бізнесмена Ігоря Коломойського та екскерівника столичної філії Приватбанку Сергія Волкова на три місяці – до 2 березня 2024 року.