Суддя з Кропивницького покарав прихильника "русского мира" з Харкова піснею "Батько наш - Бандера"

Переселеннця із Харкова, який втік від війни до Кропивницького, упіймали на агітації за "русский мир".

Агітатора затримали правоохоронці, а далі харків'янина судили, а суддя ухвалив порушнику незвичне покарання.

Про це повідомив голова Кропивницької облради Сергій Шульга.

"У Кропивницькому суддя своїм вироком зобов‘язав 19-річного хлопця з Харкова, який із початком російського вторгнення переїхав на Кіровоградщину і став у соцмережі агітувати за "рускій мір", вивчити напам‘ять: гімн України, ІХ розділ Конституції про територіальний устрій, пісню "Батько наш – Бандера, Україна – мати", вірш Сосюри "Любіть Україну". Крім того, для закріплення матеріалу, він має прочитати повість Гоголя "Тарас Бульба" й роман Дімарова "І будуть люди", - проінформував Сергій Шульга.

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Він додав, що суд визнав хлопця винним у кримінальному правопорушенні (ч.2 ст.109 ККУ) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки без конфіскації майна. Водночас на підставі ст. 75 ККУ звільнив від відбування призначеного покарання, встановивши іспитовий термін 2 роки. І саме під час іспитового терміну засуджений має вчити і читати твори зі списку.

Нагадаємо, що Малиновський районний суд Одеси зобов'язав злодія вивчити вірш Івана Франка "Строфи" та прочитати трилогію Льва Толстого "Дитинство. Отроцтво. Юність".

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