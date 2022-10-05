Суддю Львова відрахували з Верховного суду після звістки про його російське громадянство

Львов заперечує наявність російського паспорта, однак його дії і сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету Верховного суду, заявив його голова Князєв.

Суддю з російським паспортом Богдана Львова 5 жовтня відраховано зі штату Верховного суду України. Таке рішення ухвалив голова ВСУ Всеволод Князєв.

Про це повідомили у пресслужбі Верховного суду.

Там зауважили, що згідно з Конституцією, повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави. За таких обставин здійснити відрахування зі штату суду повинен його очільник.

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"Голова Верховного суду Всеволод Князєв видав наказ про відрахування з 5 жовтня Богдана Львова зі штату ВСУ на підставі інформації Служби безпеки України, у якій підтверджено наявність у Львова громадянства РФ за даними російських реєстрів", – йдеться у заяві суду.

Князєв прокоментував своє рішення і назвав його безпрецедентним для судової системи, адже відповідні положення Конституції та закону застосовуються вперше.

"Хоча Львов заперечує наявність у нього паспорта РФ, однак його дії і сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету Верховного суду, спричиняють недовіру суспільства до його рішень, чого ніколи не повинно статися", – зауважив Князєв.

Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що СБУ проінформувала ВСУ про наявність у Львова громадянства Росії.

Того ж дня Касаційний господарський суд ВСУ голосував за відставку Львова, проте для схвального рішення тоді забракло голосів.

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