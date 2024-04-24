Суддю Тандира, який на смерть збив нацгвардійця, мають звільнити з посади – Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя застосувала щодо судді Олексія Тандира дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади. Суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту у Київській області у ніч проти 26 травня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба Вищої ради правосуддя.

Так, 24 квітня 2024 року Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади.

"У разі ухвалення рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, суддя Тандир в перерві між судовими засіданнями встиг розлучитися зі своєю дружиною і провести поділ майна.

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