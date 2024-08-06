Суддю Тандира, який збив на блокпосту нацгвардійця, звільнили з посади

Вищий рада правосуддя звільнила суддю Олексія Тандира з Макарівського районного суду. Минулого року він був причетний до смертельної дорожньо-транспортної пригоди на блокпосту в Києві.

Про це повідомляє преслужба відомства.

Причиною звільнення судді стало те, що його дії визнали серйозним дисциплінарним проступком, що не відповідає статусу судді.

Що відомо про ДТП

У ніч на 26 травня в Києві трапилася трагедія: суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир на блокпосту збив військового Нацгвардії Вадима Бондаренка з Черкащини. Суддя підозрюється у причетності до смертельної аварії в стані алкогольного сп'яніння. 27 травня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про арешт Тандира без права на внесення застави до 21 липня 2023 року. Адвокати стверджують, що Тандир не був п'яний і не перевищував швидкість, пропонуючи домашній арешт.

Загиблий залишив дружину, трьох дітей (два старші від першого шлюбу дружини та 2-річну доньку), а також батька і брата, які наразі служать на фронті.

Нагадаємо: 20 листопада подала заяву до Святошинського суду Києва про арешт майна обвинуваченого. Проте 6 грудня, під час перерви між судовими засіданнями, підсудний встиг розлучитися зі своєю дружиною та поділити майно. Тандир 12 грудня передав колишній дружині Людмилі квартиру у Святошинському районі Києва площею 68,8 кв. метра і машиномісце.

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