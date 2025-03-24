Суди почали перевіряти вручення повісток ТЦК за трекером "Укрпошти"

В Україні суди під час розгляду питання, чи дійшла до військовозобов’язаного повістка від ТЦК та СП, почали брати до уваги дані трекера "Укрпошти".

Про це пише "Судово-юридична газета".

Апеляційні адміністративні суди, переглядаючи рішення місцевих судів у справах щодо штрафів від ТЦК, почали перевіряти рух надісланих "Укрпоштою" повісток, і виявили цікаві деталі.

Так, Восьмий апеляційний адміністративний суд встановив, що поштове відправлення від ТЦК було повернуто через "відсутність адресата за вказаною адресою" 15 жовтня 2024 року, тоді як до центру комплектування чоловіка викликали на 14 жовтня 2024 року. Таким чином, поштове відправлення повернулось до ТЦК наступного дня, який був визначений для явки позивача. Тож апеляційний адмінсуд у своїй постанові вказав, що таким чином позивач не вважається належно оповіщеним.

Схожа ситуація з оповіщенням виникла у справі, яку розглядав Третій апеляційний адміністративний суд. Він встановив, що поштове відправлення від ТЦК було повернуто у зв`язку з "відсутністю адресата" за вказаною адресою. Однак не було доказів того, що чоловік знав про наявність поштового відправлення. У день прибуття поштового відправлення (п’ятниця) відділення "Укрпошти" не працювало, а в суботу працювало лише 4 години, у неділю та понеділок не працювало, а вже у вівторок відправлення було повернуто назад до ТЦК.

Так, в обох випадках суди скасували штрафи від ТЦК.

До слова, обидва чоловіки не підлягали мобілізації (один мав відстрочку, інший – довічну інвалідність від 2014 року), але суди зосереджувалися на питанні дотримання процедури оповіщення, яка була порушена.

Нагадаємо, раніше юристка Ангеліна Чіпець розповіла про наслідки, якщо не забрати повістку з поштової скриньки.