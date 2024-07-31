Судили за надуманою статтею: Лубінець повідомив ООН про померлого в російському СІЗО оборонця Маріуполя

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українська сторона не отримувала офіційного повідомлення про смерть і її причину захисника Маріуполя 55-річного Олександра Іщенка, якого росіяни судили за надуманою статтею і утримували у слідчому ізоляторі на території РФ.

Дмитро Лубінець написав про це 31 липня.

"Він помер 9 днів тому. Проте українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив. Також не було офіційного повідомлення про причину смерті громадянина України", – заявив Лубінець.

Він також повідомив, що негайним листом звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ, аби вона розібралася у трагічній смерті військовополоненого, якого утримувала російська сторона, та повідомила про обставини і причину смерті Олександра Іщенка.

"Беззаперечно про трагедію додатково повідомив МКЧХ та ООН, аби організації зафіксували факт загибелі військовополоненого і звернули увагу на умови утримання українських полонених захисників. Україна вимагає, аби РФ неухильно дотримувалася Женевських конвенцій – надавала необхідну медичну допомогу, створила змішану медичну комісію, аби це дало змогу репатріювати всіх тяжкохворих та тяжкопоранених", – додав він.

Лубінець також нагадав, що відповідно до ст. 12 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, військовополонені перебувають у руках ворожої держави, а не окремих осіб чи військових частин, які взяли їх у полон.

"Незалежно від відповідальності, яку можуть нести окремі особи, держава, що тримає в полоні, відповідає за поводження з військовополоненими", – пояснив Лубінець.

Оборонець Маріуполя Олександр Іщенко

Що відомо про оборонця Маріуполя, який помер у російському полоні

Як вже повідомляв ТСН.ua, до початку повномасштабного вторгнення Олександр Іщенко працював моряком. До територіальної оборони, у складі якої став на захист Маріуполя, він доєднався від початку великої війни. Був вожієм. А у полон потрапив того ж, 2022 року.

Рік тому росіяни в Ростові-на-Дону влаштували показове судилище над українськими полоненими. На одному з фото донька Олександра впізнала свого батька.

"Здається, що дві різні людини, але на жаль ні. Це моя рідна людина, мій тато, який рік перебуває в полоні! За що? За те, що він захищав своє місто Маріуполь, свою країну, і був на своїй території? За що такі знущання? Важко дивитися на людину, яка колись була щаслива, у якої було все, а зараз просто безпорадність та порожнеча в очах. Поверніть усіх захисників Маріуполя додому, бо вони виконали свій обовʼязок перед країною", – написала тоді Крістіна Кошка на своїй сторінці в Instagram.

В березні 2024 року Крістіна повідомила, що суд Ростові (РФ) продовжив утримання українських захисників, серед яких і її батька, під вартою до 29 червня.

Раніше родичі полонених українців розповіли, що РФ під час обмінів повертає тіла українських військовополонених без внутрішніх органів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.