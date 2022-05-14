Судитимуть трьох жителів Чопа: вносили в "eHealth" фальшиві відомості про COVID-вакцинацію

Трьоє мешканців Чопа Закарпатської області налагодили схему несанкціонованого втручання в офіційну електронну систему "eHealth".

Зазначається, що троє чоловіків налагодили схему несанкціонованого внесення до бази даних недостовірних відомостей про проведення акцинації. Після цього громадянини одержували довідки чи сертифікати про COVID-вакцинацію. Вартувала "послуга" 4500-5000 грн.

Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури.

Організатор групи координував роботу інших учасників. Оодин з них шукав охочих за оплату отримати фальсифіковані медичні документи. Виконавицею була місцева медсестра. Жінка під обліковими записами інших лікарів вносила до автоматизованої системи "eHealth" недостовірну інформацію про нібито проведення закарпатцям щеплень.

Крім того, в межах іншого провадження розслідують причетність до цієї схеми директорки туристичного агентства з Мукачівщини. Вона могла надавати членам організованої групи дані охочих скористатися такими протиправними послугами. Її підозрюють у пособництві в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем.

Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої групи.

Як повідомлялося, у Києві знову запрацювали чотири центри масової вакцинації в популярних ТРЦ: у ТРЦ Gulliver, у ТРЦ Respublika Park, у ТРЦ River Mall і ТРЦ Універмаг "Україна". Для того, щоб отримати щеплення, потрібен попередній запис.

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