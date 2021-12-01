"Судова практика відсутня": прокурор розповів про кримінальну справу щодо батьків 16-річного водія Infiniti з Харкова

"Судова практика відсутня": прокурор розповів про кримінальну справу щодо батьків 16-річного водія Infiniti з Харкова

Слідчими вивчається питання виховання батьками сина, його оточення, навчання, коло друзів.

Харківські правоохоронці продовжують досудове розслідування щодо батьків 16-річного водія Infiniti, який скоїв смертельну ДТП на проспекті Гагаріна. Слідчі встановлюють факт допуску неповнолітнього батьками до кермування автомобілем.

Про це в інтерв’ю Depo.Харків розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

"Проводиться слідство за фактами допуску батьками неповнолітнього до керування автомобілем та злісного невиконання обов'язків з догляду за дитиною. Слідчими вивчається питання виховання батьками сина, його оточення, навчання, коло друзів, причини та умови раніше скоєних правопорушень. Для цього проводяться необхідні слідчі дії: вже допитано 16 осіб, оперативними підрозділами встановлюються додаткові свідки злочину, досліджується інформація щодо особи неповнолітнього", - сказав Фільчаков.

Прокурор додав, що батькам Миколи Харківського на сьогодні не повідомлено про підозру щодо того, що дозволили підлітку сідати за кермо.

"Щодо передачі права керування автомобілем особі, яка не має права на керування транспортним засобом, судова практика у вказаній категорії справ відсутня", - підсумував Фільчаков.

Нагадаємо, що Харкові допитали матір 16-річного Миколи Харківського, який влаштував смертельну ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові. Жінка приїхала з Німеччини і дала свідчення.

У Харкові можуть судити батьків 16-річного фігуранта смертельної ДТП, який був за кермом "Інфініті"

Читайте також: