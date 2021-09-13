Судова реформа “забуксувала”: українські судді не змогли визначитися із представниками до Етичної ради

Тим часом іноземні експерти уже запропонували своїх кандидатів.

У понеділок, 13 вересня, Рада суддів не змогла обрати трьох своїх представників до Етичної ради. Спільно з представниками міжнародних організацій вони повинні контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. Це необхідна умова для здійснення судової реформи в Україні, яка тепер знову буде затягуватися.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Жоден із чотирьох кандидатів не набрав необхідної кількості голосів під час таємного голосування. Кожен з них отримав лише по 4 голоси з 26 можливих.

Загалом в Етичній раді повинно бути шість представників: трьох обирає Рада суддів України, ще трьох - міжнародні організації. Іноземні експерти своїх кандидатів уже подали. Українська сторона поки що зволікає.

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У Раді суддів пояснили, що процедура обрання кандидатів недосконала, а члени Етичної ради від України не матимуть особливого впливу на ухвалення рішень.

“Роль представників судової гілки влади зводиться до нуля. Немає навіть одного голосу для того, щоб впливати на якесь рішення", - сказав з цього приводу голова Ради суддів України Богдан Моніч, зазначивши, що нічого страшного не сталося — представництво буде сформовано пізніше.

Натомість громадські активісти вважають, що судді навмисне блокують перезавантаження судової системи в Україні.

Такої ж думки дотримується народна депутатка Олександра Устінова, яка заявила, що сьогодні судді продемонстрували спротив своїм небажанням обирати представників до Етичної ради. “Це саботування реформи”, - зауважила вона.

Новини України: судова реформа - до Етичної ради не вдалося обрати жодного кандидата

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