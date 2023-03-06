Судове рішення у кілька кліків: у "Дії" запустили нову послугу

Раніше необхідно було їхати до суду в спеціально відведений час, а потім стояти у чергах, щоб отримати документ.

Міністерство цифрової трансформації запустило у застосунку "Дія" нову послугу, яка дозволяє українцям отримати електронне судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram.

"Продовжуємо цифровізувати судову систему в Україні. Уже рік у застосунку "Дія" доступні судові сповіщення – інформаційне повідомлення про судові засідання. Відтепер у кілька кліків ви можете отримати судове рішення просто у смартфоні. Раніше для цього необхідно було їхати до суду в спеціально відведений час, а потім стояти у чергах, щоб отримати документ", - зазначив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Щоб отримати судові рішення у "Дії", потрібно насамперед оновити застосунок до останньої версії, авторизуватись у ньому, перейти у "Послуги" і обрати "Судові справи". Після цього переглянути судові рішення і за потреби завантажити собі на смартфон.

Крім того, у застосунку "Дія" українці можуть отримувати сповіщення про призначені судові засідання, у яких вони є учасниками справи.

Нагадаємо, на порталі "Дія" відтепер можна онлайн подати заяву про реєстрацію шлюбу. Процес подання заяви триває менше 15 хвилин. Вам лише потрібно з’явитися у ДРАЦС у день одруження.

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