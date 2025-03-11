"Суджа повторює долю Торецька та Часового Яру": військовий експерт про ситуацію на Курщині

Росіяни у Курській області атакують по всьому периметру. На півночі росіяни намагаються наступати з правого та лівого флангу. Ворог намагається цей плацдарм "задавити", використовуючи для цього всі засоби.

Про це в ефірі "Radio NV" розповів військовий оглядач Денис Попович.

Окупанти мають значну чисельну перевагу в цьому регіоні. Головна проблема – це удари росіян по нашій логістиці. Ворог стягнув туди дуже багато досвідчених екіпажів дронщиків. Зараз вони контролюють "дорогу життя", яка йде до від Юнаківки до Суджі. Це єдина асфальтована дорога в цій місцевості, що використовується переважно для логістики. Широко використовується авіація.

"Суджа повторює долю Торецька та Часового Яру в плані руйнувань. Але вже на російській території. Всі ці фактори зумовили те, що з логістикою на Курському плацдармі у наших військ проблеми. Це призвело до того, що ворог там має тактичні успіхи і обживає цей плацдарм за його периметром", – додав Попович.

Що ж до операції РФ зі спробою зайти в тил до українських військ через газопровід у Суджі, Попович підкреслив: це не перший прецедент за час повномасштабної війни.

"Вони намагалися повторити трюк, який вони робили в Авдіївці понад рік тому, використовуючи комунікації. Тоді їм це вдалося, зараз їм це не вдається. Але ми бачимо різні способи, якими вони хочуть збити наші війська з цього плацдарму. Крім того, вони намагаються атакувати нас на території України, щоб спробувати перерізати цю дорогу", – відзначив Попович.

Нагадаємо, армія РФ намагалася використати газопровід у Суджі, повторивши Авдіївський спосіб проникнення в наш тил. Утім наша розвідка спрацювала вдало.

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