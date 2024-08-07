"Суджо, рідненька!": українці жартують про "прорив" у Курській області, а росіяни скаржаться на владу (фото)

Мережа вибухнула мемами про ситуацію на Курщині.

Впродовж останніх двох днів ситуація у Курській області доволі "тривожна". З'являється дедалі більше інформації про просування визвольних військ углиб Росії. Ба більше, російські пропагандисти вже визнають, що вони наближаються до Курської АЕС.

Як реагує Мережа на події в Курській області та наскільки сильно панікують росіяни – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Українців не стримати

Росіяни скиглять, що Суджу захопили

"#СуджаЦеРосія", але, як то кажуть, це неточно. Особливо з огляду на карту, на якій "з'явилася" українська "Нова пошта". Не вистачає, звісно, АТБ, "Київстар" та... продовжуйте самі, не стримуйтеся!

Ситуація на Курщині / Фото: Вікіпедія

Виявилося, що у населеному пункті Курської області вже "перейменували" одну з вулиць на честь Степана Бандери.

Жарти про захоплення Курщини

І обласний центр тепер не "Курск", а "Курськ", що доволі природно.

Меми про ситуацію в Курській області

Та й самої області на карті Росії вже не може знайти сам кремлівський диктатор Володимир Путін...

Жарти про захоплення Курщини

У телеграм-каналі "Перша приватна мемарня" жартують, що навіть росіяни можуть застосовувати державну мову, коли треба прикрити свій розвідувальний дрон від наших FPV.

Меми про ситуацію в Курській області / Фото: "Перша приватна мемарня" у Telegram

Без паніки! Мешканців Суджі закликають "переходити на бік ЗСУ", тоді "все буде добре".

Реакція Мережі на "захоплення" Курщини

Про "санітарну зону" пожартував військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Жарти про Курську область

А далі – без коментарів.

Меми про Курщину

Меми про Курщину

Меми про Курщину

Тим часом ДТЕК: "Це мені?"

Українці надоперативно запустили мем про "подарунок" ДТЕК, а саме – про Курську АЕС.

У Мережі жартують про захоплення Курської АЕС

Зокрема, жартують користувачі Мережі й про звернення "Укренерго" щодо відключень електроенергії.

Меми про "звільнення" Курщини

Ми б здивувалися, якби ситуацію не прокоментував одіозний український нардеп Микола Тищенко.

Меми про "звільнення" Курщини / МЕМАГРАМ

Росіяни в істериці

Супутники фіксують численні пожежі у Курській області. А що, як то кажуть, сталося? І що з лицем, куряни?

Жарти про захоплення Курщини / МЕМАГРАМ

Жарти про захоплення Курщини / МЕМАГРАМ

Російські пропагандистські ЗМІ вимагають "рішучого засудження злочинних дій київського режиму". Цікаво, що про це заявляють у державі, яка майже три роки поспіль стирає з лиця землі українські міста і вбиває мирних людей.

У Суджі "тривожно"

"Висловили вам глибоку стурбованість за щоку. Перевіряйте", – пише "Перша приватна мемарня".

У Суджі "тривожно"

"Оні сражалісь как маглі..."

Жарти про ситуацію у Курській області

Свої не надто розумні думки вирішила оприлюднити й речниця російського МЗС Марія Захарова. Та їй швидко й резонно порадили не так сильно захоплюватися алкоголем!

Меми про Курщину

У російської влади зовсім "немає часу розмовляти", бо "багато людей дзвонить щодо евакуації". Як шкода!

На Курщині "неспокійно"

Меми про ситуацію в Курській області

Стало відомо, що російський уряд вирішив евакуювати жителів Курської області, де нібито стався "прорив" кордону з боку України. Для цього влада вже виділила 1,8 млрд рублів (майже 21 млн доларів).

"Так не хочеться їхати з Курська! Тут як у своєму домі жили... Душевно, по-домашньому"

Меми про ситуацію в Курській області / Фото: 24 канал

"В чому мати народила стрибнули в машину"

"Тривожні" новини із Суджі коментують місцеві. Чоловік жаліється, що влада РФ цинічно кинула їх напризволяще і бреше, що все "йде за планом". Дійсно, а де ж "друга армія світу"? І "непереможна російська ПВО" куди поділася? Дивина та й годі!

Росіяни скиглять, що у Суджі небезпечно, і дорікають владі за відсутність ПВО

"Просто якась ганьба!"

Росіяни бідкаються про байдужість влади

У Мережі жартують про ситуацію на Курщині

Нагадаємо, російські "військкори" заявляють, що начебто ЗСУ станом на ранок 7 серпня "зайшли" до 11 населених пунктів Курської області. Ширина фронту становить 10-11 км.

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