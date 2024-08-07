"Суджо, рідненька!": українці жартують про "прорив" у Курській області, а росіяни скаржаться на владу (фото)

Мережа вибухнула мемами про ситуацію на Курщині.
Впродовж останніх двох днів ситуація у Курській області доволі "тривожна". З'являється дедалі більше інформації про просування визвольних військ углиб Росії. Ба більше, російські пропагандисти вже визнають, що вони наближаються до Курської АЕС.
Як реагує Мережа на події в Курській області та наскільки сильно панікують росіяни – читайте у матеріалі ТСН.ua.
Українців не стримати
"#СуджаЦеРосія", але, як то кажуть, це неточно. Особливо з огляду на карту, на якій "з'явилася" українська "Нова пошта". Не вистачає, звісно, АТБ, "Київстар" та... продовжуйте самі, не стримуйтеся!
Виявилося, що у населеному пункті Курської області вже "перейменували" одну з вулиць на честь Степана Бандери.
І обласний центр тепер не "Курск", а "Курськ", що доволі природно.
Та й самої області на карті Росії вже не може знайти сам кремлівський диктатор Володимир Путін...
У телеграм-каналі "Перша приватна мемарня" жартують, що навіть росіяни можуть застосовувати державну мову, коли треба прикрити свій розвідувальний дрон від наших FPV.
Без паніки! Мешканців Суджі закликають "переходити на бік ЗСУ", тоді "все буде добре".
Про "санітарну зону" пожартував військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
А далі – без коментарів.
Тим часом ДТЕК: "Це мені?"
Українці надоперативно запустили мем про "подарунок" ДТЕК, а саме – про Курську АЕС.
Зокрема, жартують користувачі Мережі й про звернення "Укренерго" щодо відключень електроенергії.
Ми б здивувалися, якби ситуацію не прокоментував одіозний український нардеп Микола Тищенко.
Росіяни в істериці
Супутники фіксують численні пожежі у Курській області. А що, як то кажуть, сталося? І що з лицем, куряни?
Російські пропагандистські ЗМІ вимагають "рішучого засудження злочинних дій київського режиму". Цікаво, що про це заявляють у державі, яка майже три роки поспіль стирає з лиця землі українські міста і вбиває мирних людей.
"Висловили вам глибоку стурбованість за щоку. Перевіряйте", – пише "Перша приватна мемарня".
"Оні сражалісь как маглі..."
Свої не надто розумні думки вирішила оприлюднити й речниця російського МЗС Марія Захарова. Та їй швидко й резонно порадили не так сильно захоплюватися алкоголем!
У російської влади зовсім "немає часу розмовляти", бо "багато людей дзвонить щодо евакуації". Як шкода!
Стало відомо, що російський уряд вирішив евакуювати жителів Курської області, де нібито стався "прорив" кордону з боку України. Для цього влада вже виділила 1,8 млрд рублів (майже 21 млн доларів).
"Так не хочеться їхати з Курська! Тут як у своєму домі жили... Душевно, по-домашньому"
"В чому мати народила стрибнули в машину"
"Тривожні" новини із Суджі коментують місцеві. Чоловік жаліється, що влада РФ цинічно кинула їх напризволяще і бреше, що все "йде за планом". Дійсно, а де ж "друга армія світу"? І "непереможна російська ПВО" куди поділася? Дивина та й годі!
"Просто якась ганьба!"
Нагадаємо, російські "військкори" заявляють, що начебто ЗСУ станом на ранок 7 серпня "зайшли" до 11 населених пунктів Курської області. Ширина фронту становить 10-11 км.
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