Суханов у новому випуску "Говорить вся країна" розкрив подробиці тяжких злочинів першої віцеміс Броварів: ґвалтувала власних дітей

6 березня о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна вийшов новий епізод токшоу "Говорить вся країна".

У ньому глядачі побачили розмову із учасниками резонансної історії під назвою "Про що мовчать діти королеви краси", яка наприкінці лютого, одразу після знімань проєкту, приголомшила всю країну.

Команді проєкту "Говорить вся країна" стало відомо про факт знущання та сексуального насильства над дітьми. 29-річна мати трьох дітей Юлія, яка має титул "Перша віцеміс Броварів", та її 35-річний співмешканець декілька років знущалися та ґвалтували дітей неприродним способом.

Першою бити на сполох стала сусідка жінки. Вона побачила оголену 3-річну дівчинку, яка бігала в під'їзді босоніж. Сусідка каже, що дітей морили голодом та знущалися з них. Після цього інциденту мати прийшла до сусідки з ножем та погрожувала розправою за розголос.

"Судячи з того, що відбувалося у тому домі, дітям там не місце. Одного разу я була вдома і почула дуже голосний дитячий крик. Коли я вийшла у під'їзд, то побачила повністю оголену дитину, яка бігає в під'їзді босоніж. Я звернулася до неї: де твоя мама? Вона була вся в сльозах, кричала нелюдським голосом і нічого мені не сказала. Весь час діти ходили по вулиці голі, голодні, вона часто била дітей лозиною так, що залишалися смужки на шкірі. В хаті дуже брудно, ми з сусідами благали врятувати діток. Потім Юля прийшла до мене в стані алкогольного сп'яніння та погрожувала ножем. Вже тоді я викликала поліцію", - каже сусідка.

Після знімань програми команда проєкту звернулася до поліції, яка приблизно за місяць повністю завершила розслідування справи.

"В січні до нас звернулася патронатна родина і повідомила про те, що діти, яких вони взяли під тимчасову опіку, розповідають про дуже страшні речі. Коли ми почали розслідування, то з'ясувалося, що 29-річна жителька Броварів вчинила низку дуже тяжких правопорушень щодо своїх неповнолітніх дітей. Їй оголошено про підозру у зґвалтуванні трьох дітей 12, 5 та 3 років. Ще в серпні цього року родина викликала увагу соцслужб жахливими умовами утримання дітей, антисанітарією, брудом, відсутністю харчування для дітей. Саме тоді дітей вилучили до патронатної родини. За деякий час, поки діти жили у цій родині, батьки помітили дуже дивну поведінку дітей. За місяць ми відкрили цілу низку кримінальних проваджень, та провели психіатричну експертизу, щоб підтвердити, чи дійсно були факти сексуального насильства, зґвалтування, торгівлі дітьми, погрози вбивства", - розповіли у поліції.

У поліції також зазначили, що жінка протягом тривалого часу знущалася над власними дітьми, скоювала сексуальне насильство неприродним способом, ставила дітей навколішки, била, позбавляла їжі, залякувала дітей та експлуатувала.

"Днями жінку було взято під варту без права внесення застави. Вона діяла не сама, а разом зі своїм 35-річним співмешканцем. Його також було взято під варту. Пара може отримати до 15 років позбавлення волі, а також позбавлення майна", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, в кожному епізоді історії коментують експерти - психологи, лікарі, криміналісти, адвокати та спеціалісти інших сфер, які спільно з ведучим проєкту Олексієм Сухановим будуть крок за кроком встановлювати правду та піднімати соціальні проблеми. Головна місія проєкту - встановити справедливість в найскладніших життєвих ситуаціях, навіть в умовах воєнного часу.

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