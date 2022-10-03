Сухий кашель: лікування у дорослих та дітей в домашніх умовах

Сухий кашель може тижнями і навіть місяцями турбувати людину. При ньому мокротиння не відходить. І причин цьому може бути дуже багато. Як лікувати сухий кашель в домашніх умовах - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Варто звернути увагу, що інформація в цій статті написана для ознайомлення і не є керівництвом до самостійної діагностики і лікування. За появи симптомів краще відразу звернутися до спеціаліста.

Здебільшого кашель проходить протягом 3-4 тижнів без втручання, однак бувають випадки, коли потрібне спеціальне лікування. Тому варто зрозуміти, в якому випадку вам буде достатньо випити чай з медом, а коли необхідно йти до лікаря.

Сухий кашель: причини

Сухий кашель може з'являтися під час застуди і це нормальне явище. Справа в тому, що вірус найперше атакує саме слизову оболонку всередині носа, через що організм виділяє спеціальні речовини для захисту. Вони потрапляють в гортань і подразнюють її. Але застуда - не єдина причина сухого кашлю. Наприклад, у людини може з'явитися хронічний сухий кашель, якщо вона тривалий час перебуває у запиленому приміщенні. Періодично покашлюють курці. Адже на легені та дихальні шляхи постійно впливає шкідливий дим. З часом подразнення може посилюватися.

Які ще є причини сухого кашлю:

приймання деяких препаратів від високого артеріального тиску чи серцевих захворювань;

від високого артеріального тиску чи серцевих захворювань; алергія;

пошкодження голосових зв'язок;

серцева недостатність;

печія;

рефлюксна хвороба (коли вміст шлунка потрапляє в стравохід).

Якщо ви не можете визначити причину сухого кашлю самостійно або його інтенсивність надто велика, слід звернутися до сімейного лікаря.

Як відрізнити сухий кашель від вологого

Вологий кашель лікарі ще називають продуктивним, адже він супроводжується виділенням мокротиння. А ось сухий кашель - непродуктивний. Тому що він не виштовхує з легенів шкідливе мокротиння. Це лише відповідь на запалення або подразнення дихальних шляхів. Часто сухий кашель супроводжується печінням і лоскотанням у задній частині горла.

Ще одна важлива ознака цих двох видів кашлю - можливість контролю. За вологого кашлю людина хоче позбутися мокротиння та дискомфорту в горлі. А ось сухий кашель часто з'являється раптово, має вигляд тривалого рефлекторного приступу. Його важко зупинити.

Як лікувати сухий кашель

Щоб зрозуміти, чим лікувати сухий кашель, потрібно спочатку визначити причину його появи. Наприклад, якщо це ГРВІ, потрібно постаратися перетворити його у вологий, який є більш продуктивним. Всі інші види сухого кашлю можна полегшити за допомогою лікувальних засобів і народної медицини.

Льодяники з ментолом і краплі допомагають побороти подразнення горла, також надають ефект охолодження та заспокоюють пошкоджену ділянку. За сильного пошкодження гортані або коли кашель заважає спокійному сну, можна приймати протикашльові препарати.

Якщо хронічний сухий кашель викликаний сухим повітрям в приміщенні, варто спробувати використання зволожувачів та провітрювати кімнату. Слід пити якомога більше теплої рідини: бульйон, рідкий суп, трав'яний чай тощо.

Як зволожити сухий кашель

Як зволожити сухий кашель / Фото: Pexels

Сухий кашель під час застуди краще не гальмувати, зволожити. Тобто перетворити у вологий. Тут дуже важливо - пити якомога більше рідини. Найкраще підходять теплі напої з лікарськими травам, лимонним соком та медом. Ці інгредієнти покращують стан горла та розм'якшують мокротиння в дихальних шляхах.

Додатково можете проводити масаж грудної клітини та інгаляційні процедури.

Сухий кашель: лікування в домашніх умовах

Варто пам'ятати, що кашель - це не окрема хвороба, а лише симптом. Щоб його позбутися, спочатку слід діагностувати захворювання. Однак, існують певні універсальні способи, як лікувати сухий кашель.

Насамперед, пийте більше теплих напоїв і води кімнатної температури. Якщо ви будете постійно зволожувати поверхню гортані, вона буде менше подразнюватися. А, отже, і кашель виникатиме рідше.

Можна лікувати сухий кашель і народними засобами. Наприклад, відварами та настоями з різних лікарських трав - мати-й-мачуха, материнка, звіробій, м'ята, оман, ромашка, корінь солодки тощо. Чудово допомагаю медова суміш. Для її приготування потрібно взяти 1 чайну ложку меду, 1 чайну ложку порошку какао та вершкового масла, 2 чайні ложки горілки чи 1 чайну ложку спирту. Все перемішати, отримавши тягучу масу. Такий сироп приймають за сухого кашлю по 1 чайній ложці за 30 хвилин до їжі тричі на день і ще один раз перед сном.

Як заспокоїти сухий кашель у дитини

Молоко - найкращий варіант, щоб заспокоїти сухий кашель у дитини. Для цього потрібно взяти 500 мл молока, додати 1 столову ложку вершків, яєчний жовток та 1 чайну ложку меду. Доведіть молоко до кипіння, трохи охолодіть і додайте всі інші інгредієнти. Перемішайте. Приймати настій 5-6 разів на день в теплому вигляді (80-100 мл за один раз).

Також добре допомагає дитині за сухого кашлю мікстура з морквяного соку і меду. Вам знадобляться одна велика морквина і 1 чайна ложка меду. Корнеплід очищаєте, робите з нього сік і додаєте мед. Давати чотири рази в день по одній столовій ложці.

Сухий кашель і інгаляції

Можна використовувати небулайзер з водою чи народні засоби. Чудово зарекомендували себе відвари з лікарськими травами (звіробій, ромашки, шавлія, календула, м'ята перцева, листя малини тощо). Їх потрібно залити окропом і настоювати протягом 5 хвилин. Потім нахилитися над ємністю і вдихати пар протягом 10-15 хвилин.

Сода - ще один ефективний засіб у боротьбі з вірусами та мікробами. Її використовують як дезінфікуючий засіб під час інгаляцій. Особливо ефективною сода вважається за ангіни. Потрібно взяти 1 чайну ложку соди та розвести у літрі гарячої води. Вдихати пару не більше 10 хвилин.