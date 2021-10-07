Сухо, але холодно: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 8 жовтня

Сухо, але холодно: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 8 жовтня

Синоптики прогнозують також невелику хмарність.

У п'ятницю, 8 жовтня, в Україні вдень буде суха, але холодна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у південно-східній частині очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Натомість опадів не передбачається. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 10-15° тепла, на Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 13-18°.

У Києві 8 жовтня також буде сухо. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодним, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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