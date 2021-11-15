Сухо, але холодно: прогноз погоди в Україні на вівторок, 16 листопада

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
У вівторок, 16 листопада, в Україні буде суха, але холодна погода - вночі до 8° морозу.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні опади не очікуються. Вночі та вранці в західних та північних областях місцями туман. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі близько 0°, вдень 2-8° тепла, на Закарпатті до 12°.
У Києві 16 листопада також буде сухо. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
Читайте також:
- В Україні дорожчають книжки: які причини
- Зима вже близько: синоптики розповіли українцям, до якої погоди готуватися у найхолоднішу пору року
- Різдвяний піст 2021: коли починається, скільки триває і як підготуватися