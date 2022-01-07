Сухо, але прохолодно: в Україні синоптики дали прогноз, якою буде погода на різдвяні свята

У більшості західних та східних областей буде від трьох морозу до трьох тепла.
В Україні у п'ятницю, 7 січня, істотних опадів не очікується. На Різдво прогнозується суха та прохолодна погода.
Про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.
Температура повітря на території більшості західних та східних областей буде від трьох морозу до трьох тепла. Вночі стовпчик термометра опуститься до мінус шести.
“8 січня вночі -4..-11°, в Карпатах -10..-15°, вдень від 5° морозу до 1° тепла. 9 січня в більшості областей часом сніг, на півдні з дощем, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Підвищення температури на 2-5°”, — повідомили в Укргідрометцентрі.
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