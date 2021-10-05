Сухо, але вітряно: прогноз погоди в Україні на середу, 6 жовтня

Сухо, але вітряно: прогноз погоди в Україні на середу, 6 жовтня

Вночі у деяких регіонах очікуються заморозки.

У середу, 6 жовтня, в Україні вдень буде суха, але вітряна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде без опадів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, на заході та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура на Закарпатті та у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, на решті території вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 10-15° тепла.

У Києві 6 жовтня також буде сухо. Невелика хмарність. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°. Вночі 6 жовтня по області заморозки на поверхні ґрунту 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодним, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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