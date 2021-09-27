Сухо і доволі тепло: прогноз погоди в Україні на вівторок, 28 вересня

Сухо і доволі тепло: прогноз погоди в Україні на вівторок, 28 вересня

Вночі та вранці в Карпатах та на Закарпатті місцями очікується туман.

У вівторок, 28 вересня, в Україні буде мінливо хмарна, доволі тепла та суха погода.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде без опадів, лише вдень в окремих районах північно-східних областей, на Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°, на Закарпатті та півдні країни вночі 7-12°, вдень 13-18°, на Закарпатті до 21°.

У Києві 28 вересня також буде сухо. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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