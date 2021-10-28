Сухо і тепло, вранці у більшості областей - туман: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 29 жовтня

Вночі на Прикарпатті та Закарпатті до 4° морозу.
У п'ятницю, 29 жовтня, в Україні буде тепла та суха погода.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде переважно без опадів. Вночі та вранці у західних, північних та центральних областях туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на Прикарпатті та Закарпатті від 1° тепла до 4° морозу, вдень 10-15° тепла, на заході країни до 18°.
У Києві 29 жовтня також опади не очікуються. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
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