Сухо та холодно: прогноз погоди в Україні на середу, 27 жовтня

Сухо та холодно: прогноз погоди в Україні на середу, 27 жовтня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У середу, 27 жовтня, в Україні буде сухо та холодно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на крайньому сході країни та високогір'ї Карпат 4-9° морозу, на півдні Одещини 3-8° тепла, вдень 8-13° тепла.

У Києві 27 жовтня також опади не очікуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень близько 10°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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