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Сухо та без опадів: прогноз погоди в Україні на неділю, 16 січня

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Сухо та без опадів: прогноз погоди в Україні на неділю, 16 січня

УНІАН

Вдень повітря прогріється місцями до +3.

Погода в Україні сьогодні, 16 січня 2022 року, буде сухою.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність і без опадів, вдень від -1 до +3, вночі від -2 до -6. На півночі вдень від -1 до +1, вночі від -1 до -4. На сході теж без опадів, вдень від -1 до +1, вночі від -3 до -5.

У центральній частині вдень від -1 до +2, вночі від -2 до -4. На півдні мінлива хмарність, вдень від -1 до +2, вночі від 0 до -3.

У Києві, за прогнозами синоптиків, сьогодні вдень від -1 до +1, вночі від -1 до -3, вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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