Сухо та вдень до 14-16° тепла: прогноз погоди в Україні на суботу, 16 жовтня

У деяких регіонах прогнозують туман.
У суботу, 16 жовтня, в Україні очікується суха погода.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні буде без опадів. Температура вночі 0-6° тепла, вдень 8-14°, на крайньому півдні країни вночі 3-9° тепла, вдень 10-16°, на Закарпатті 12-17°.
У Києві 17 жовтня також опади не очікуються, температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
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