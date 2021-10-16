Сухо та вдень до 14-16° тепла: прогноз погоди в Україні на суботу, 16 жовтня

Сухо та вдень до 14-16° тепла: прогноз погоди в Україні на суботу, 16 жовтня

У деяких регіонах прогнозують туман.

У суботу, 16 жовтня, в Україні очікується суха погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні буде без опадів. Температура вночі 0-6° тепла, вдень 8-14°, на крайньому півдні країни вночі 3-9° тепла, вдень 10-16°, на Закарпатті 12-17°.

У Києві 17 жовтня також опади не очікуються, температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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