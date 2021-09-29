Сухо та вдень до +19°: прогноз погоди в Україні на середу, 29 вересня

Сухо та вдень до +19°: прогноз погоди в Україні на середу, 29 вересня

Невеликий дощ можливий лише на Закарпатті та в Карпатах.

У середу, 29 вересня, в Україні буде хмарна з проясненнями, вдень доволі тепла та суха погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні буде без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах вночі невеликий дощ. Вітер північно-східний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°, у південній частині та на Закарпатті вночі 6-11°, вдень 14-19°.

У Києві 29 вересня також буде сухо. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 5°, вдень 12-14°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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