Сухпутні війська ЗСУ - Колони російської техніки продовжують хаотичний рух під Києвом

Ситуація навколо столиці залишається напруженою.
Військова техніка російських окупантів продовжує час від часу висуватися на Києв.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у фейсбук.
Українські військові продовжують завдавати втрат окупантам.
"Сили оборони продовжують виконувати свої завдання з оборони Києва. Наші підрозділи цілодобово завдають непоправних втрат ворогові. Багато російської техніки спалено за допомогою NLAW, FGM-148 Javelin, а з повітря – Bayraktar", – зазначив командувач Сухопутних військ та командувач оборони Києва.
Нагадаємо, раніше голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз поставить бойові літаки України.
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