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«Сухопутний коридор» до Криму під ударом: у Ростовській області пошкоджено міст на ключовій трасі ворога
У Ростовській області РФ внаслідок атаки безпілотників пошкоджено автомобільний міст через річку Міус. Цей автошлях є ключовою частиною сухопутного коридору, який російські окупанти використовують для постачання військової техніки та боєприпасів до окупованих територій.
У Ростовській області Росії внаслідок атаки безпілотників пошкоджено автомобільний міст через річку Міус на трасі Р-280, яка є частиною сухопутного маршруту до окупованого Криму через окуповані території Донецької, Запорізької і Херсонської областей.
Відео наслідків атаки з’явилися у Мережі, зокрема повідомив у телеграмі OSINT-проєкт Exilenova+.
За словами місцевого губернатора, «уламки» пошкодили дорожнє полотно мосту через річку Міус на 97-му кілометрі траси Р-280 у Неклинівському районі. Рух трасою було призупинено. Також пошкоджено будівельну техніку — два гусеничні крани.
Гауляйтер запевнив, що постраждалих внаслідок атаки немає, проте підтвердити його слова наразі неможливо.
Нагадаємо, траса Р-280 (так звана «Новоросія») сполучає Ростов-на-Дону з окупованими Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем та Кримом. Вона використовується російськими загарбниками для постачання техніки, боєприпасів і пального на окуповані території України.
Раніше Володимир Зеленський розповів, що під прикриттям гуманітарної операції в Олешках РФ перекинула додаткові війська на Лівобережжя Херсонщини.