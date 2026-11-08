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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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«Сухопутний коридор» до Криму під ударом: у Ростовській області пошкоджено міст на ключовій трасі ворога

У Ростовській області РФ внаслідок атаки безпілотників пошкоджено автомобільний міст через річку Міус. Цей автошлях є ключовою частиною сухопутного коридору, який російські окупанти використовують для постачання військової техніки та боєприпасів до окупованих територій.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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У Ростовській області дронами пошкоджено міст на сухопутному шляху окупантів до Криму

У Ростовській області дронами пошкоджено міст на сухопутному шляху окупантів до Криму / © Exilenova+

У Ростовській області Росії внаслідок атаки безпілотників пошкоджено автомобільний міст через річку Міус на трасі Р-280, яка є частиною сухопутного маршруту до окупованого Криму через окуповані території Донецької, Запорізької і Херсонської областей.

Відео наслідків атаки з’явилися у Мережі, зокрема повідомив у телеграмі OSINT-проєкт Exilenova+.

За словами місцевого губернатора, «уламки» пошкодили дорожнє полотно мосту через річку Міус на 97-му кілометрі траси Р-280 у Неклинівському районі. Рух трасою було призупинено. Також пошкоджено будівельну техніку — два гусеничні крани.

Гауляйтер запевнив, що постраждалих внаслідок атаки немає, проте підтвердити його слова наразі неможливо.

Нагадаємо, траса Р-280 (так звана «Новоросія») сполучає Ростов-на-Дону з окупованими Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем та Кримом. Вона використовується російськими загарбниками для постачання техніки, боєприпасів і пального на окуповані території України.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що під прикриттям гуманітарної операції в Олешках РФ перекинула додаткові війська на Лівобережжя Херсонщини.

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