Сухий корм за концепцією Longevity: український бренд PRACTIK представив нову лінійку для собак і котів

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Лінійка повнораціонного харчування для собак і котів PRACTIK FRESH Longevity Formula побудована навколо шести принципів підтримки активного довголіття. До неї увійшли чотири раціони з м’ясною основою, суперфудами та новими науково дослідженими функціональними інгредієнтами.

Що означає концепція Longevity у харчуванні собак і котів

У харчуванні собак і котів longevity — це щоденна турбота про організм для підтримки активності й рухливості улюбленця. Чарівних компонентів, здатних подовжити життя, не існує, але подбати про його якість можна ще до появи вікових змін.

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Збалансоване харчування — лише частина цієї турботи. Також важливо забезпечити питний режим, достатній рух, цікаві ігри та проводити час разом. Уважність до потреб і поведінки улюбленця може допомогти вчасно помітити зміни та звернутися до ветеринарного лікаря.

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Шість напрямів підтримки здоров’я в концепції PRACTIK Longevity Formula

Longevity Formula — це поєднання компонентів для підтримки кількох систем організму одночасно.

Довготривала рухливість.

Глюкозамін, хондроїтин, MSM і колаген входять до комплексу для підтримки суглобів і комфорту руху.

Енергія на клітинному рівні.

L-карнітин бере участь у транспортуванні жирних кислот, а коензим Q10 — у клітинному енергетичному обміні.

Здоровий мікробіом.

Псиліум, інулін і Bacillus-пробіотики доповнюють систему підтримки травлення.

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Антиоксидантний захист.

Антиоксиданти допомагають підтримувати природний захист клітин від окисного навантаження.

М’язи та відновлення тканин.

Білок забезпечує амінокислоти, необхідні для підтримки м’язів та оновлення тканин.

Розумова активність.

Омега-3 EPA і DHA важливі для роботи мозку та нервових клітин, а навчання й ігри сприяють підтримці когнітивної активності.

Склад PRACTIK FRESH Longevity Formula: м’ясні інгредієнти та функціональні компоненти

Раціони українського бренду PRACTIK створені з підходу «Любов + доказ + чесність». Бренд відкрито називає складники, їхні частки та функції.

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Новинка від PRACTIK FRESH Longevity Formula містить 68% м’ясних інгредієнтів у раціонах для собак, 71% — для котів.

Серед функціональних компонентів — L-карнітин (100 мг/кг), коензим Q10 (50 мг/кг), MSM (500 мг/кг) і DL-метіонін (1500 мг/кг).

У комплексі для підтримки рухливості також є глюкозамін (1000 мг/кг для собак і 1100 мг/кг для котів) та хондроїтин (1200 і 1300 мг/кг відповідно). Частка колагену залежить від рецептури: 1% у раціонах із качкою та 3% із ягням.

Комплекс для підтримки травлення Digest Ease Blend поєднує псиліум — розчинну клітковину, інулін — пребіотик, і пробіотики Bacillus subtilis та Bacillus licheniformis.

До складу входять суперфуди, зокрема яблука, насіння гарбуза, пивні дріжджі, насіння льону, люцерна, журавлина, чорниця, чорна смородина, куркума, ромашка, розмарин, спіруліна, Yucca schidigera.

Які раціони увійшли до лінійки PRACTIK FRESH Longevity Formula

Лінійка включає качку та ягня із суперфудами для собак малих порід і цуценят та два раціони з цими ж смаками для котів усіх порід. Раціони представлено у зручному пакованні — 2 кг, з практичною застібкою.

Head of Product PRACTIK Аліна Шуба розповідає: Для мене цей запуск був не просто розробкою ще однієї новинки. Ми фактично формували новий напрям для PRACTIK. Найцікавішим і водночас найскладнішим було зібрати все в одну зрозумілу систему: рецептуру, науково досліджені функціональні інгредієнти, шість принципів довголіття, паковання і комунікацію. Нам було важливо пояснити продукт чесно: без обіцянок на кшталт продовжити життя, але з чіткою логікою, як харчування може підтримувати активність, травлення, рухливість, м’язи, серце, мозок і природний захист організму щодня.

Ознайомитися зі складом, характеристиками раціонів і рекомендаціями щодо годування PRACTIK FRESH Longevity Formula можна на офіційному сайті PRACTIK.

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