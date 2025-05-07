Сухий перепочинок перед зливами: синоптикиня попередила про несподіванку 8 травня

Погода на 8 травня 2025 року. / © Pixabay

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У четвер, 8 травня, значна частина України потрапить у “суху паузу” між циклонами.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у більшості областей опади припиняться, вигляне сонце. Лише в Карпатах прогнозують дощ, місцями з мокрим снігом, а найближчої ночі короткочасні дощі можливі на сході.

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Температура повітря вночі становитиме +2…+7°C, на півдні та сході — тепліше: +9…+14°C.

Увага! У північних, західних, а також у Черкаській та Полтавській областях можливі заморозки на ґрунті.

Вдень 8 травня повітря прогріється до +12…+17°C, на півдні до +15…+20°C. У західних областях буде прохолодніше — +9…+13°C.

У Києві в четвер без істотних опадів, температура вночі +4…+6°C, вдень +12…+14°C.

Надалі синоптики прогнозують повернення до вологої погоди з періодичними дощами. Стане дещо тепліше, але літньої спеки поки не очікується — температура залишиться комфортною.

Раніше ми надавали прогноз погоди на тиждень. Очікується значне похолодання. У Карпатах можливий мокрий сніг.