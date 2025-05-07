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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Сухий перепочинок перед зливами: синоптикиня попередила про несподіванку 8 травня

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує суху погоду в Україні 8 травня, крім Карпат і сходу.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Погода на 8 травня 2025 року

Погода на 8 травня 2025 року. / © Pixabay

У четвер, 8 травня, значна частина України потрапить у “суху паузу” між циклонами.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у більшості областей опади припиняться, вигляне сонце. Лише в Карпатах прогнозують дощ, місцями з мокрим снігом, а найближчої ночі короткочасні дощі можливі на сході.

Температура повітря вночі становитиме +2…+7°C, на півдні та сході — тепліше: +9…+14°C.

Увага! У північних, західних, а також у Черкаській та Полтавській областях можливі заморозки на ґрунті.

Вдень 8 травня повітря прогріється до +12…+17°C, на півдні до +15…+20°C. У західних областях буде прохолодніше — +9…+13°C.

У Києві в четвер без істотних опадів, температура вночі +4…+6°C, вдень +12…+14°C.

Надалі синоптики прогнозують повернення до вологої погоди з періодичними дощами. Стане дещо тепліше, але літньої спеки поки не очікується — температура залишиться комфортною.

Раніше ми надавали прогноз погоди на тиждень. Очікується значне похолодання. У Карпатах можливий мокрий сніг.

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