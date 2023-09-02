"Сум і сором": Мережу сколихнуло фото школярок у радянській формі у Чернівцях (фото)

У Facebook виклали світлини із дівчатами, які були одягнені у радянську шкільну форму.
В одній із груп Facebook користувачка на ім'я Оксана Передерчук виклала фото, на яких школярки були одягнені у радянську шкільну форму. За її словами, світлини були зроблені у Чернівцях у Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка.
"Схоже в цьому класі всі школярки у формі. Сум і сором. Чернівці. Де вишиванки? Або хоча б щось стильне", - написала жінка у своєму дописі.
Думки користувачів з цього приводу розділились. Дехто підтримав думку у пості і дивувався, чому в Україні все ще можна спостерігати пережитки радянського минулого.
Проте деякі люди писали, що кожен має право вибору, і не варто нав'язувати думку про те, кому і як варто одягатися.
Нагадаємо, суд Полтави обрав фітнес-тренеру запобіжний захід за образи військових.
Читайте також: