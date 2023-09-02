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"Сум і сором": Мережу сколихнуло фото школярок у радянській формі у Чернівцях (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Сум і сором": Мережу сколихнуло фото школярок у радянській формі у Чернівцях (фото)

Учениці у радянській шкільній формі. / Фото: budennovsk.org

У Facebook виклали світлини із дівчатами, які були одягнені у радянську шкільну форму.

В одній із груп Facebook користувачка на ім'я Оксана Передерчук виклала фото, на яких школярки були одягнені у радянську шкільну форму. За її словами, світлини були зроблені у Чернівцях у Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка.   
 
"Схоже в цьому класі всі школярки у формі. Сум і сором. Чернівці. Де вишиванки? Або хоча б щось стильне", - написала жінка у своєму дописі.

Учениця в радянській шкільній формі у Чернівцях / Фото: Oksana Perederchuk / ©
Учениця в радянській шкільній формі у Чернівцях / Фото: Oksana Perederchuk

Думки користувачів з цього приводу розділились. Дехто підтримав думку у пості і дивувався, чому в Україні все ще можна спостерігати пережитки радянського минулого.

Коментарі користувачів у Facebook. / ©
Коментарі користувачів у Facebook.
Коментарі користувачів у Facebook. / ©
Коментарі користувачів у Facebook.
Коментарі користувачів у Facebook. / ©
Коментарі користувачів у Facebook.
Коментарі користувачів у Facebook. / ©
Коментарі користувачів у Facebook.
Коментарі користувачів у Facebook. / ©
Коментарі користувачів у Facebook.

Проте деякі люди писали, що кожен має право вибору, і не варто нав'язувати думку про те, кому і як варто одягатися.

Коментарі у Facebook. / ©
Коментарі у Facebook.
Коментарі у Facebook. / ©
Коментарі у Facebook.
Коментарі у Facebook. / ©
Коментарі у Facebook.

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Дата публікації
Перегляди
2386
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