"Сум і сором": Мережу сколихнуло фото школярок у радянській формі у Чернівцях (фото)

У Facebook виклали світлини із дівчатами, які були одягнені у радянську шкільну форму.

В одній із груп Facebook користувачка на ім'я Оксана Передерчук виклала фото, на яких школярки були одягнені у радянську шкільну форму. За її словами, світлини були зроблені у Чернівцях у Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка.



"Схоже в цьому класі всі школярки у формі. Сум і сором. Чернівці. Де вишиванки? Або хоча б щось стильне", - написала жінка у своєму дописі.

Учениця в радянській шкільній формі у Чернівцях / Фото: Oksana Perederchuk

Думки користувачів з цього приводу розділились. Дехто підтримав думку у пості і дивувався, чому в Україні все ще можна спостерігати пережитки радянського минулого.

Коментарі користувачів у Facebook.

Коментарі користувачів у Facebook.

Коментарі користувачів у Facebook.

Коментарі користувачів у Facebook.

Коментарі користувачів у Facebook.

Проте деякі люди писали, що кожен має право вибору, і не варто нав'язувати думку про те, кому і як варто одягатися.

Коментарі у Facebook.

Коментарі у Facebook.

Коментарі у Facebook.

Нагадаємо, суд Полтави обрав фітнес-тренеру запобіжний захід за образи військових.

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