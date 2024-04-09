“Сум в очах чесної людини”: Безугла показалася на засіданні комітету і шокувала заявою

Народна депутатка Марʼяна Безугла повідомила, що її ображають колеги під час засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

“Боротьба на Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли голова під протокол 10 разів називає брехухою і робить перерву. Пішов палити”, — написала Безугла.

Користувачі, як завжди, не забарилися з реакцією:

Коментарі під дописом Безуглої / Скриншот

Коментарі під дописом Безуглої / Скриншот

Коментарі під дописом Безуглої / Скриншот

Коментарі під дописом Безуглої / Скриншот

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла пожартувала про НАТО через російську ракету у повітряному просторі Польщі. Мовляв, “потенція триває 39 секунд”. Як відомо, саме стільки ворожа зброя пробула у небі над країною.

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