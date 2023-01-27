Сума боргу сягнула майже 1,5 мільярда: у Дніпрі мешканці масово не сплачують за опалення

Сума заборгованості міста Дніпро за опалення станом на кінець січня складає 1 мільярд 439 мільйонів 892 тисячі гривень. Оплату за послугу здійснює лише 30% населення.

Про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко.

"Інші 70% напевно вважають, що через війну ці борги якось спишуться чи станеться щось подібне. Запевняю, нічого з вищезгаданого не станеться", - написав він.

Лисенко попередив, що у найближчий час, ймовірно, відбудеться відключення котельних від газу, оскільки комунальні підприємства не отримують гроші від населення і не в змозі здійснити оплату за отриманий газ.

"Відключатимуть котельні не КП, а організації, що поставляють їм газ. Сьогодні сума заборгованості перед ними становить 1 млрд 215 млн 380 тис. Простими словами із боргу населення 1,4 млрд - борг за газ становить 1,2 млрд", - пояснив заступник мера.

Він закликав мешканців міста сплатити заборгованість.

"Інакше, незабаром, за віяловими відключеннями електроенергії ми можемо отримати таку саму ситуацію з газом", - попередив Лисенко.

Нагадаємо, російська армія вночі обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. Загроза артобстрілу тривала майже 12 годин.

У Дніпрі зупинили роботу електротранспорту

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