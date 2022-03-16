Суми, Лебедин та Охтирку все ще блокує противник: Генштаб ЗСУ про ситуацію щодо дій окупанта

У районі Сєверодонецька окупанти провели розвідку боєм, але безуспішно.
Продовжується блокування противником міст Суми, Лебедин та Охтирка, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Активних наступальних дій ворог не проводить. Окупанти продовжують здійснювати невдалі спроби блокування Харкова.
У районі Сєверодонецька окупанти провели розвідку боєм, успіху не мали, намагаються закріпитися на східних та західних околицях міста Рубіжне.
Нагадаємо, у напрямку Броварів спостерігається переміщення малочисельних груп техніки окупантів
Цієї доби російські окупанти намагались просунутись у бік Києва, проте зазнали поразки.
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