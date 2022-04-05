Суми здійснили подвиг, оспіваний у віках - Арестович розповів про партизанську війну у місті

Радник голови Офісу президента повідомив про героїчний опір сумчан.

В Україні всі міста-герої, але те, що зробили Суми, практично силами тероборони та партизанів, не має аналогів, повідомив у спеціальному інтерв'ю "41 день війни" радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"Практично не маючи військових підрозділів, лише тероборону, Суми зупинили елітні танкові дивізії російської армії. Це подвиг, оспіваний у віках. Так ось, Суми відбилися раніше. Та не просто відбилася - вони влаштували партизанську війну, що обрізала постачання військам РФ. Тож, вони звалили звідти раніше, ніж встигли декларувати вихід з Київської та Чернігівської областей", - розповів Арестович.

Нагадаємо, Олексій Арестович вважає, що про капітуляцію Росії не може і йтися. Крім того, раніше радник очільника ОП розповів, коли закінчиться активна фаза бойових дій.

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