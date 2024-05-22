Суми знеструмлені через обстріл, на фронт почала надходити зброя: головні новини ночі 22 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Через ворожий обстріл у Сумах зникло світло Читати далі –>
- У Пентагоні пояснили, чому проти ударів західною зброєю по території РФ Читати далі –>
- Зеленський пояснив, чому Путін не використає ядерну зброю Читати далі –>
- Обʼєднаний Рейх": Трамп потрапив у скандал, розмістивши ролик з нацистською риторикою Читати далі –>
- Зброя пішла: у ЗСУ заявили про зменшення дефіциту снарядів на фронті Читати далі –>
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