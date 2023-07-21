"Сумніваються – хай чекають": у Міноборони обіцяють "загнати" російський флот до Туапсе та Новоросійська

У Міністерстві оборони України заявили, що українські військові мають достатньо засобів, щоб "загнати Чорноморський флот РФ до Туапсе та Новоросійська".

Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

Таким чином він прокоментував заяву Міноборони про те, що від 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів російської федерації та українських морських портів, що розташовані на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення, з усіма відповідними ризиками.

"Чи є у нас на це спроможності? Порівняно з тим, як починалася війна – такі спроможності є. І вони будуть ще більші. І ці спроможності дозволять нам виконати ту амбіцію, про яку я ще торік говорив: "Загнати весь цей Чорноморський флот ближче туди до Туапсе, Новоросійська і не давати їм рухатися в зоні Криму", – сказав він.

Він заявив, що спроможності ВМС не обмежуються системами типу "Нептун".

"Ми набагато сильніші в цьому питанні, ніж були рік тому. І просуваємося в цьому напрямку ще далі", – заявив Гаврилов.

Він зазначив, що чим довше війна затягуватиметься, тим менше шансів для російського Чорноморського флоту вижити в найближчій перспективі.

"Тому хай думають, хай розраховують. Якщо хтось сумнівається – хай чекають", – підсумував Гаврилов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс заявив, що Російська Федерація може готувати операцію під фальшивим прапором, атакуючи судна в Чорному морі. Звинуватити в цьому Москва може Україну.

Крім того, ми раніше інформували, що невдовзі після погроз із боку Росії для кораблів з українським зерном ворожі війська провели в Чорному морі навчання з ракетними стрільбами.

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