Сумщиною пронісся буревій: рятувальники показали наслідки масштабних руйнувань (відео)

Найбільше постраждали громади Конотопського району Сумської області, особливо Буринська. Утім, і в інших районах є наслідки. Нині триває ліквідація наслідків масштабних руйнувань.

Про це інформують у ДСНС.

Станом на ранок 19 вересня співробітники ДСНС проводять аварійно-відновлювальні роботи у місті Буринь. Фахівці прибирають повалені дерева, а також відновлюють покриття пошкоджених житлових будинків.

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Для місцевого населення організували пункти обігріву, де можна зарядити мобільні телефони та випити гарячі напої.

Окрім міста Буринь працівники ДСНС проводять відновлювальні роботи в с. Ширяєве, Новослобідської ОТГ, Конотопського району, яке також зазнало пошкоджень внаслідок негоди.

Там зруйновано та пошкоджено 26 житлових будинків (у 20 житлових будинках частково пошкоджені покрівлі, у 6 житлових будинках повністю пошкоджено дах), є обрили ліній електромереж, захаращено залишками дерев до 3 км автомобільних доріг.

Нагадаємо, у місті Буринь на Сумщині 18 вересня негода норобила чимало лиха: зруйновано будинки і зірвано дахи, повалені дерева. Внаслідок стихійного лиха одна людина загинула, на неї впала стіна.

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