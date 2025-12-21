Сумщина: наступ росіян та викрадення людей із села, всі деталі ситуації

Людей закликали до евакуації / © Getty Images

Уночі, 20 грудня, російські військові зайшли на прикордонну територію села Грабовське і вивезли звідти 50 цивільних мешканців. У ніч, коли росіяни вивезли людей, у цьому районі саме тривали бойові дії. Через загострення безпекової ситуації на прикордонні в Краснопільській громаді Сумщини зріс попит на евакуацію.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про ситуацію.

Незаконне вивезення людей

18 грудня грудня військовослужбовці Збройних сил РФ незаконно затримали близько 50 мирних жителів Грабівського. Людей утримували без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а вже 20 грудня примусово вивезли до Росії.

Видання «Кордон.Медіа» писало, що людей вивезли на територію РФ для проведення так званих фільтраційних заходів. Також журналісти з посиланням на власні джерела повідомили про подальший рух російських підрозділів у напрямку хутора Високий та села Рясне.

Співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула підтвердив, що у Грабовському фіксують активізацію російських військ.

У Силах оборони припустили, що росіяни готують провокацію, а не прорив

Факт перетину кордону і захоплення населеного пункту офіційно підтвердили у Збройних силах України.

Перетин російськими військами державного кордону України поблизу села Грабовське в Сумській області і примусове вивезення понад 50 цивільних людей в РФ схоже на локальну провокацію.

Про це у заявив очільник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі «Суспільного».

«Наразі активність росіян у Сумській області не є максимальною. Це не виглядає як спроба створити якийсь локальний прорив. Станом на зараз не схоже, що росіяни там намагаються намалювати якусь велику операцію. Це виглядає як якась… локального штибу провокація на напрямку, який раніше не був, скажімо так, ключовим», — заявив Трегубов.

За його словами, викрадення окупантами людей було саме частиною цієї провокації РФ. У Силах оборони припустили, що українців цілеспрямовано викрали для політичної чи інформаційної атаки.

За даними ISW, 20 грудня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не досягли підтверджених успіхів. Водночас Міноборони РФ та російські «воєнкори» стверджують, що окупанти захопили Високе та Грабовське.

Реакція України

Україна вимагає від Росії повернути 50 людей, яких російські військові вивезли з Сумщини.

Лубінець вважає, що в Україні необхідно ухвалити закон про примусову евакуацію, «щонайменше дітей, із територій, де існує безпосередня загроза їхньому життю та свободі».

Евакуація

На тлі загострення ситуації військові та місцева влада знову закликають жителів прикордонних територій не відмовлятися від евакуації. За даними ЗСУ, Сумська обласна влада вже організувала масштабний процес евакуації — з небезпечних районів вивезли понад 30 тисяч осіб. Водночас ще майже 5700 мешканців, серед яких 38 дітей, досі не погодилися покинути прифронтову зону.

Місцева влада організовує трансфер людей, аби мінімізувати ризики для їхнього життя, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Із Краснопільської громади частину мешканців, які раніше відмовлялися залишати домівки, перевезли броньованим транспортом. Наразі евакуйовані перебувають у транзитному центрі, де отримують необхідну підтримку та допомогу.

Евакуація у громадах триває / © Getty Images

Григоров наголосив, що процес евакуації триває і охоплює всіх, хто подав відповідні заявки. Робота організована спільно з волонтерами та профільними службами. Посадовець підкреслив, що ситуація поблизу кордону залишається небезпечною.

Ситуація на Сумщині

У Сумській області російські окупаційні війська підтримують стабільну активність штурмів. Піхотні групи РФ намагаються здебільшого рухатися під час погіршення погодних умов, зазначив військовий Станіслав Бунятов із позивним «Осман».

Наприкінці листопада близько 15 російських піхотинців на мототехніці перетнули український кордон у Сумській області. Однак десантники зупинити їхнє просування, а також знищили техніку. В Інституті вивчення війни раніше повідомляли, що українські захисники на сумському напрямку повернули позиції на північний схід від Кіндратівки.

Ситуація на Сумщині складна / © Getty Images

Головнокомандувач української армії Олександр Сирський запевнив, що ситуація на півночі цього регіону є стабільною. Він вказав, що ЗСУ утримують займані позиції та завдають російським військам значних втрат у техніці та особовому складі. За його словами, він дав наказ забезпечити українські підрозділи всюдихідним транспортом та додатковими засобами ураження з метою завдання ударів по районах зосередження військ РФ.