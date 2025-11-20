- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 73
- Час на прочитання
- 1 хв
Сумщина під масованими атаками дронів: сили оборони збили 61 БпЛА
Сумська область знову опинилася під масованими атаками російських дронів, однак сили оборони збили більшість цілей і не допустили масштабних руйнувань.
У Сумській області триває щоденна боротьба за безпеку неба – регіон знову пережив масовані удари російських дронів. Протягом дня під обстрілами опинилися прикордонні громади та міста області, зокрема Сумська та Охтирська громади.
Про це заявив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у соцмережах
За інформацією обласної влади, удари були спрямовані виключно по цивільній інфраструктурі. Жертв та поранених вдалося уникнути, пошкоджень житлового сектору також немає.
Водночас сьогодні у Сумах під час збиття одного з безпілотників постраждав 58-річний чоловік. Йому оперативно надали необхідну допомогу, він лікується амбулаторно.
Сили оборони та всі складові сектору безпеки працюють безперервно. Протягом доби над територією області знищено 61 ворожий дрон – більшість із них збили перехоплювачами та іншими засобами ураження, частину приглушили засобами радіоелектронної боротьби.
Влада закликає жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися у безпечних місцях, уникати перебування просто неба та біля вікон під час атак.