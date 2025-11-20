Сумщина під масованими атаками дронів: сили оборони збили 61 БпЛА

Дрон / © ТСН.ua

У Сумській області триває щоденна боротьба за безпеку неба – регіон знову пережив масовані удари російських дронів. Протягом дня під обстрілами опинилися прикордонні громади та міста області, зокрема Сумська та Охтирська громади.

Про це заявив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у соцмережах

За інформацією обласної влади, удари були спрямовані виключно по цивільній інфраструктурі. Жертв та поранених вдалося уникнути, пошкоджень житлового сектору також немає.

Водночас сьогодні у Сумах під час збиття одного з безпілотників постраждав 58-річний чоловік. Йому оперативно надали необхідну допомогу, він лікується амбулаторно.

Сили оборони та всі складові сектору безпеки працюють безперервно. Протягом доби над територією області знищено 61 ворожий дрон – більшість із них збили перехоплювачами та іншими засобами ураження, частину приглушили засобами радіоелектронної боротьби.

Влада закликає жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися у безпечних місцях, уникати перебування просто неба та біля вікон під час атак.