ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Сумщина під масованими атаками дронів: сили оборони збили 61 БпЛА

Сумська область знову опинилася під масованими атаками російських дронів, однак сили оборони збили більшість цілей і не допустили масштабних руйнувань.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Сумській області триває щоденна боротьба за безпеку неба – регіон знову пережив масовані удари російських дронів. Протягом дня під обстрілами опинилися прикордонні громади та міста області, зокрема Сумська та Охтирська громади.

Про це заявив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у соцмережах

За інформацією обласної влади, удари були спрямовані виключно по цивільній інфраструктурі. Жертв та поранених вдалося уникнути, пошкоджень житлового сектору також немає.

Водночас сьогодні у Сумах під час збиття одного з безпілотників постраждав 58-річний чоловік. Йому оперативно надали необхідну допомогу, він лікується амбулаторно.

Сили оборони та всі складові сектору безпеки працюють безперервно. Протягом доби над територією області знищено 61 ворожий дрон – більшість із них збили перехоплювачами та іншими засобами ураження, частину приглушили засобами радіоелектронної боротьби.

Влада закликає жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися у безпечних місцях, уникати перебування просто неба та біля вікон під час атак.

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie