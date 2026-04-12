Сумщина під загрозою безпілотників кожні 30 хвилин: в ДСНС зробили заяву
У Сумській області загроза ударів безпілотників виникає практично кожні пів години.
Про це повідомив речник Головного управління ДСНС у регіоні Олег Стрілка в ефірі Новини.LIVE.
За його словами, рятувальники від початку повномасштабного вторгнення працюють у надзвичайно складних умовах — фактично без перепочинку та з постійним ризиком для життя.
Він також нагадав про перші втрати серед рятувальників.
«Перший загиблий рятувальник в Україні був саме із Сумщини — Олексій Гречаник. Російські військові розстріляли його автомобіль, і він загинув. Це дуже важко, але заради таких людей ми не маємо права опускати руки», — зазначив Стрілка.
Він підкреслив, що попри постійну небезпеку та виснаження, рятувальники продовжують виконувати свою роботу і допомагати людям у найкритичніші моменти.
Нагадаємо, великоднє перемир’я, на яке погодилися і Україна, і Росія, не є чинним.
Армія РФ зриває режим тиші на фронті, а також запускає БпЛА. Про це звітують Генштаб та місцеві ОВА.