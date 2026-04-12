ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
1 хв

Сумщина під загрозою безпілотників кожні 30 хвилин: в ДСНС зробили заяву

У Сумській області загроза ударів дронів виникає майже кожні 30 хвилин. Рятувальники працюють у надважких умовах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Сумщина під загрозою безпілотників кожні 30 хвилин: в ДСНС зробили заяву

На Сумщині не стихає загроза БПЛА Фото ілюстративне

У Сумській області загроза ударів безпілотників виникає практично кожні пів години.

Про це повідомив речник Головного управління ДСНС у регіоні Олег Стрілка в ефірі Новини.LIVE.

За його словами, рятувальники від початку повномасштабного вторгнення працюють у надзвичайно складних умовах — фактично без перепочинку та з постійним ризиком для життя.

Він також нагадав про перші втрати серед рятувальників.

«Перший загиблий рятувальник в Україні був саме із Сумщини — Олексій Гречаник. Російські військові розстріляли його автомобіль, і він загинув. Це дуже важко, але заради таких людей ми не маємо права опускати руки», — зазначив Стрілка.

Він підкреслив, що попри постійну небезпеку та виснаження, рятувальники продовжують виконувати свою роботу і допомагати людям у найкритичніші моменти.

Нагадаємо, великоднє перемир’я, на яке погодилися і Україна, і Росія, не є чинним.

Армія РФ зриває режим тиші на фронті, а також запускає БпЛА. Про це звітують Генштаб та місцеві ОВА.

Дата публікації
Кількість переглядів
103
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie