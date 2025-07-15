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Сумщина зазнанала удару російських дронів: є поранені
Уночі Шосткинська громада на Сумщині зазнала чергового ворожого удару, внаслідок якого пошкоджено медичний заклад і житлові будинки.
Цієї ночі Шосткинська громада, що на Сумщині, знову зазнала російської атаки.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Сумської ОВА Олег Григоров
Попередньо, одна людина постраждала. Їй надається медична допомога.
Внаслідок удару пошкоджено будівлю медичного закладу, багатоквартирні та приватні будинки.
Масштаби руйнувань уточнюються. Триває ліквідація наслідків.
Нагадаємо, раніше експерт з авіації Костянтин Криволап назвав головні причини зменшення ефективності засобів української ППО.