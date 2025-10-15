ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
160
1 хв

Сумщина знеструмлена: що відомо та коли буде світло

Поки енергетики ліквідовують наслідки, влада звернулася до мешканців з важливим проханням.

Дар'я Щербак
Світло

Світло / © www.freepik.com/free-photo

15 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки в частині міста Суми та Сумського району виникли перебої з електропостачанням.

Про це пише АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

Як повідомили офіційні джерела, перебої з електропостачанням є прямим наслідком військової агресії РосіЇ.

Ремонтні бригади енергетиків були оперативно направлені на місце для оцінки пошкоджень та початку аварійно-відновлювальних робіт.

«Енергетики працюють, а ви — будь ласка, зберігайте спокій», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через наслідки російської атаки на енергооб’єкти, за вказівкою НЕК «Укренерго» на території Сумської області були введені графіки аварійних відключень (ГАВ). На відміну від погодинних, ці відключення є аварійними і застосовуються негайно для стабілізації системи. Через це спрогнозувати точну тривалість знеструмлення неможливо, а обмеження діють до відповідної команди від «Укренерго».

