- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 160
- Час на прочитання
- 1 хв
Сумщина знеструмлена: що відомо та коли буде світло
Поки енергетики ліквідовують наслідки, влада звернулася до мешканців з важливим проханням.
15 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки в частині міста Суми та Сумського району виникли перебої з електропостачанням.
Про це пише АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
Як повідомили офіційні джерела, перебої з електропостачанням є прямим наслідком військової агресії РосіЇ.
Ремонтні бригади енергетиків були оперативно направлені на місце для оцінки пошкоджень та початку аварійно-відновлювальних робіт.
«Енергетики працюють, а ви — будь ласка, зберігайте спокій», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через наслідки російської атаки на енергооб’єкти, за вказівкою НЕК «Укренерго» на території Сумської області були введені графіки аварійних відключень (ГАВ). На відміну від погодинних, ці відключення є аварійними і застосовуються негайно для стабілізації системи. Через це спрогнозувати точну тривалість знеструмлення неможливо, а обмеження діють до відповідної команди від «Укренерго».