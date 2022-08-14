Сумська показала, як під вибухами поліцейські евакуювали людей з Мар'їнки

Ольга Сумська на сторінці в Instagram поділилася емоційним відео евакуації мирних мешканців з-під обстрілів у Мар'їнці.

Як розповіла Сумська, на відео людей просто під обстрілами вивозить група місцевих поліцейських "Білий янгол". Вони об'єдналися і їздять до прифронтових міст і селищ, де рятують цивільних.

Так от, у відео видно, як поліцейські вивозять пару похилого віку. Вони заходять до їхнього будинку і допомагають оперативно вийти. В цей час чутно вибухи та постріли. Також група поліцейських допомогла евакуюватися чоловіку, який внаслідок вибуху отримав поранення:

"Вражаючі кадри порятунку під обстрілами… Евакуація з Мар'їнки…Людей вивозить "Білий янгол" – група місцевих поліцейських, які їздять до прифронтових міст і селищ…" – підписала відео Сумська.

Шанувальники та підписники акторки емоційно відреагували на побачене: "Орки їб*чі! Що наробили з людьми і країною! Мерзота!", "Як боляче... За що? Росія – країна-терорист! Негайно ізолювати від усього світу!", "без сліз не можу дивитися".

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