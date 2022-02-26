Сумський фронт: 5 загиблих і 18 поранених в Охтирці, міста області оточені ворогом

Мер Охтирки попередив, що о п'ятій ранку 26 лютого знову можливий артобстріл, тому закликав всіх знову спуститися до сховищ.

Міський голова Охтирки Павло Кузьменко закликав місцевих мешканців відповідально ставитися до сигналів тривоги, адже халатність може коштувати життя.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

За словами Кузьменка, багато людей прийшли до бомбосховища, яке розташоване під дитячим садочком. Люди вийшли подихати свіжим повітрям, і в цей час розпочався артобстріл.

"Таким чином 18 людей поранені. Із низ двоє — тяжко поранені, зокрема двоє дітей, малих дітей, з проникаючими пораненнями грудної клітини. Дуже багато поранених з ураженням кінцівок. П'ятеро вбитих насмерть. І це через те, що комусь потрібно подихати. Ну виходьте по одному, по дві людини. А вам ще хочеться поговорити. Бережіть себе", — закликав Кузьменко.

Він наголосив, що місто перебуває у ворожій облозі, але залишається українським. Кузьменко попередив, що о п'ятій ранку 26 лютого знову можливий артобстріл, тому закликав всіх знову спуститися до сховищ.

Тим часом голова військової адміністрації Сумщини Дмитро Живицький прозвітував про те, як минула доба в регіоні.

За його словами, в містах області ситуація спокійна, хоч вони і оточені ворогом. Живицький зазначив, що найскладніша ситуація, напевно, у Конотопі, бо там по суті немає управління місцевої влади. 58 бригада, яка дислокувалася у Конотопі, відійшла з Сумської області. Але там лишилися війська тероборони та поліція.

Живицький розповів, що окупанти захопили частину траси Київ-Москва і не дозволяють виїжджати туди цивільним і обстрілюють автівки, які намагають виїхати на цю дорогу.

Голова військової адміністрації Сумщини розповів, що коли люди ховалися від обстрілів у підвалах церков, то саме священники УПЦ МП вели ворожу дезінформацію і розповідали, що війська тероборони начебто масово здаються росіянам. Живицький запевнив, що має зафіксовані відеодокази цієї пропаганди. Він запевнив, що українські війська не здаються в полон і готові захищати батьківщину.